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23.05.2017 18:00

В Петрозаводске состоится Международный семинар-практикум «Российское законодательство по правам коренных малочисленных народов. Практика реализации и перспективы взаимодействия»

23-24 мая в городе Петрозаводске состоится Международный семинар-практикум «Российское законодательство по правам коренных малочисленных народов. Практика реализации и перспективы взаимодействия», в котором принимают участие представители Мурманской области.

Мероприятие проводится по инициативе Карельской общественной региональной организации «Общество вепсской культуры» при информационной поддержке Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями.
Среди участников семинара заявлены представители национальных общественных объединений, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, СМИ, специалисты учреждений образования и культуры, научные сотрудники регионов Российской Федерации.
Семинар проводится в целях рассмотрения вопросов устойчивого развития коренных малочисленных народов Российской Федерации,  изучения влияния изменений исконной среды обитания коренных малочисленных народов и социально-экономической ситуации на их этническое развитие,  выработки рекомендаций по нормативному закреплению процедуры этнологической экспертизы в законодательстве Российской Федерации с учетом социально-экономических, географических, демографических и культурных особенностей коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания.
Сегодня в рамках семинара состоится пленарное заседание и «круглый стол» на тему «Сотрудничество коренных народов Баренцева Евро-Арктического региона.
Завтра в программе мероприятия запланирована выездная секционная площадка «Социальное партнерство. Экология и взаимодействие с промышленными предприятиями». 
Организаторами и партнерами семинара выступают Карельская общественная региональная организация «Общество вепсской культуры», Совет уполномоченных VIII съезда карелов, Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. При финансовой поддержке МОО «Информационно-образовательная Сеть коренных народов «Льыоравэтльан».


Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
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