В Петрозаводске состоится Международный семинар-практикум «Российское законодательство по правам коренных малочисленных народов. Практика реализации и перспективы взаимодействия»

23-24 мая в городе Петрозаводске состоится Международный семинар-практикум «Российское законодательство по правам коренных малочисленных народов. Практика реализации и перспективы взаимодействия», в котором принимают участие представители Мурманской области.

Мероприятие проводится по инициативе Карельской общественной региональной организации «Общество вепсской культуры» при информационной поддержке Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями.

Среди участников семинара заявлены представители национальных общественных объединений, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, СМИ, специалисты учреждений образования и культуры, научные сотрудники регионов Российской Федерации.

Семинар проводится в целях рассмотрения вопросов устойчивого развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, изучения влияния изменений исконной среды обитания коренных малочисленных народов и социально-экономической ситуации на их этническое развитие, выработки рекомендаций по нормативному закреплению процедуры этнологической экспертизы в законодательстве Российской Федерации с учетом социально-экономических, географических, демографических и культурных особенностей коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания.

Сегодня в рамках семинара состоится пленарное заседание и «круглый стол» на тему «Сотрудничество коренных народов Баренцева Евро-Арктического региона.

Завтра в программе мероприятия запланирована выездная секционная площадка «Социальное партнерство. Экология и взаимодействие с промышленными предприятиями».

Организаторами и партнерами семинара выступают Карельская общественная региональная организация «Общество вепсской культуры», Совет уполномоченных VIII съезда карелов, Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями, Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. При финансовой поддержке МОО «Информационно-образовательная Сеть коренных народов «Льыоравэтльан».



Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области