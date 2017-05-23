В Мурманской областной научной библиотеке продолжается цикл публичных чтений Российского исторического общества

25 мая в 17.30 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, Литературная гостиная, 4 этаж) состоится очередная лекция в рамках публичных чтений Российского исторического общества.

Тема лекции - «Весна 1917 года. Процесс смены власти на Европейском Севере». Её прочитает историк-краевед Дмитрий Иванович Тучков. Он рассмотрит значение Кольского Севера в экономике и политике Временного правительства, роль Севера в системе взаимоотношений с союзниками, значение Мурманской железной дороги как необходимой артерии снабжения столицы Северного фронта.

Историк представит характеристику управления Архангельской губернией весной 1917 года, нового революционного управления на местах и Кольского Севера в политической системе новой Архангельской власти.

Лектор также осветит проблемы экономического положения Кольского Севера в период Февраля 1917 года, отсутствия местной политической элиты, роль военных в сохранении системы власти на Мурмане.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области