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23.05.2017 17:20

В Мурманской областной научной библиотеке продолжается цикл публичных чтений Российского исторического общества

25 мая в 17.30 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, Литературная гостиная, 4 этаж) состоится очередная лекция в рамках публичных чтений Российского исторического общества.

Тема лекции  - «Весна 1917 года. Процесс смены власти на Европейском Севере». Её прочитает историк-краевед Дмитрий Иванович Тучков. Он рассмотрит значение Кольского Севера в экономике и политике Временного правительства, роль Севера в системе взаимоотношений с союзниками, значение Мурманской железной дороги  как необходимой артерии снабжения столицы Северного фронта. 
Историк представит характеристику управления Архангельской губернией весной 1917 года,  нового революционного управления на местах и Кольского Севера в политической системе новой Архангельской власти.
Лектор также осветит проблемы экономического положения Кольского Севера в период Февраля 1917 года, отсутствия местной политической элиты, роль военных в сохранении системы власти на Мурмане.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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