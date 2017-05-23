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23.05.2017 16:40

В Кандалакше сотрудниками полиции раскрыта кража у пациента медучреждения

В полицию Кандалакши с заявлением о краже обратился местный житель 1968 года рождения. Заявитель сообщил, что в ночное время из палаты стационарного отделения больницы, где он проходил лечение, неустановленное лицо похитило мобильный телефон стоимостью свыше 8000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего, а также соседей по палате, и установили, что в хищении имущества имеются основания подозревать одного из пациентов 1986 года рождения, ранее уже попадавшего в поле зрения правоохранительных органов.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который позже признался в совершении кражи. Подозреваемый рассказал полицейским, что находясь в больнице, увидел у одного из соседей по палате дорогой мобильный телефон. Воспользовавшись тем, что ночью потерпевший крепко заснул, он решил похитить телефон.

По факту кражи в отношении безработного, ранее судимого за аналогичные преступления жителя Кандалакши возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, похищенное изъято. В отношении мужчины избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

МО МВД России «Кандалакшский»
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