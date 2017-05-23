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23.05.2017 16:20

В Мурманске пройдет квест «1942. Партизанскими тропами»

3 июня в Мурманске пройдёт Всероссийский исторический квест «1942. Партизанскими тропами». 

Исторические квесты – это новый, современный и увлекательный формат изучения истории, предложенный «Волонтерами Победы» в 2016 году. Квест является командной игрой, в которой участники выполняют задания, связанные одной сюжетной линией. Сценарий и задания квестов основаны на достоверных исторических фактах и воспоминаниях ветеранов. В процессе создания квестов традиционно принимают участие профессиональные историки. 

По легенде квеста в июне 1942 года немецкой оккупации подверглись территории Белорусской, Украинской, Эстонской, Латвийской, Литовской ССР и 13 областей РСФСР. Оккупационный режим, установленный захватчиками, отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению к мирному населению. Для помощи советским войскам местное население уходит в партизанские отряды. Партизанское движение набирает обороты… Участникам квеста предстоит остановить снабжение сил Вермахта горючим и боеприпасами, снизить темп продвижения врага, начать диверсионную и «рельсовую» войну. 

К участию в квесте приглашаются команды молодежи в возрасте 16-23 лет. Состав команды – 6 человек, включая капитана. 

Для участия в квесте необходимо до 2 июня направить заявку на участие по электронному адресу: patriot-1998@mail.ru.
 
Место и время проведения квеста: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Начало 3 июня в 14.00. 

Контактное лицо – Никита Тихомиров, специалист по работе с молодежью, тел.: (8152) 41-02-35.

/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /
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