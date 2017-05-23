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23.05.2017 15:40

В Мурманске в рамках торжеств, посвященных Дню славянской письменности и культуры, состоится концерт хоровой музыки

24 мая в 13.00 в зрительном зале областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) пройдет праздничный концерт хоровой музыки, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Перед жителями и гостями города выступят камерный хор «Amadeus», хоровые коллективы детских школ искусств Мурманской области, студентов Мурманского колледжа искусств. Дирижер - Валерий Иванов, заслуженный артист Российской Федерации, преподаватель Мурманского колледжа искусств. Впервые хор выступит в сопровождении камерного оркестра «Баренц-камерата» под управлением Андрея Скороходова.
В программе концерта прозвучат произведения известных российских композиторов-песенников –  Владимира Шаинского, Евгения Крылатова, Александры Пахмутовой, Дмитрия Кабалевского, Исаака Дунаевского, Вениамина Баснера. Это будут песни о Родине, мире и детстве, дружбе и доброте.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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