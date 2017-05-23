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23.05.2017 15:20

ОБ ДПС ГИБДД предупреждает об изменении организации дорожного движения в Мурманске на 24 мая 2017 года

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, в областном центре изменится организация движения.

Перекрывается движение всех видов транспорта:

- по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 00.00 до 12.15;
- ул. Профсоюзов, от ул. Коминтерна до ул. С. Перовской с 06.00 до 12.15 (за исключением общественного транспорта и имеющего спецпропуска).

На время прохождения колонны участников праздничного шествия приостанавливается движение всех видов транспорта с 12.00 до 12.15:

- по ул. Ленинградской, от ул.Воровского до ул.Профсоюзов;

- по ул. Профсоюзов, от ул. Ленинградской до ул. С.Перовской;

а также на перекрестках:

- ул. Профсоюзов – ул.Ленинградская;

- ул. Профсоюзов - пр. Ленина;

- ул. Профсоюзов - ул. Пушкинской;

- ул. Профсоюзов - ул. Софьи Перовской.

По мере прохождения колонны участников шествия проезжая часть будет открываться для движения.

Во избежание недоразумений просьба жителей и гостей областного центра планировать маршруты посещения праздничных мероприятий с учетом указанных ограничений движения.

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску
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