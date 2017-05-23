Математические уравнения, законы физики и основы программирования. В Заполярном провели турнир по робототехнике

Анастасия Русинова, Елена Ямаш.

Чей робот лучше - определили в Печенгском районе. Впервые в Заполярном провели турнир по робототехнике. Участники - команды школьников из Никеля, Заполярного и Заозерска. Тестирование - на соревновательных полях. Собранный из "Лего" робот должен верно определить маршрут, пройти заданную дистанцию, преодолеть препятствия и выполнить задание, например, выбить банку за пределы поля. Всё просто, но только на первый взгляд - математические уравнения, законы физики и основы программирования - в действии.

Главный судья соревнований Сергей Мустафин: "Это синтетическая наука, которая включает в себя школьные и внешкольные знания, это физика, математика, теория автоматического управления, механика, складывая этот пазл, ребята получают собственное устройство".

Участники должны не только собрать оригинального робота, но и так наделить его интеллектом, чтобы он прошел все испытания - точнее, быстрее остальных. "Школу робототехники" ,при поддержке Норникеля, в городе открыли только в марте. Желающих заниматься у лучших российских преподавателей оказалось немало.

Участник соревнований Дмитрий Тананаев: "Я очень хотел бы этим заниматься, потому что за этим стоит будущее, многие люди будут использовать роботов в различных сферах. И я хотел бы в этом участвовать, и сам хочу программировать более серьезных роботов".