В Мурманске открылась III конференция "Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике"

Елена Белкина.

Сегодня в Мурманске при поддержке регионального правительства открылась III конференция "Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике". Встреча состоялась накануне Дня предпринимательства и впервые открылась интерактивной площадкой "Арктика с любовью", на которой представлены изделия женщин-мастеров прикладного творчества, чье увлечение переросло в бизнес - сувениры, открытки, футболки с символикой заполярного края, игрушки, украшения из камня, бисера и бусин. Почти 100 северянок из России и Финляндии принимают участие в обсуждении проектов малого и среднего бизнеса в разных сферах деятельности.

Директор АНО "Центр управления проектами" Ольга Буч: "Помогает сама активность женщин, их внутренний такой стержень, что ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах не нужно опускать руки, нужно искать работу, нужно действовать и решать те или иные социальные проблемы. Она ее видит и она понимает - каким способом, с помощью какой предпринимательской инициативы она сможет ее решить".

Горизонт социального предпринимательства расширяется, подчеркнула в своем приветственном слове глава области. Передача части государственных услуг некоммерческим организациям - особенно в отношении детей, инвалидов и пожилых людей - приводит к росту их качества.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Уже сейчас 30% поставщиков в сфере соцобслуживания - это негосударственные структуры. Они оказывают людям безвозмездные услуги и получают возмещение собственных затрат на эти задачи. Около 530 миллионов рублей - федеральных, региональных средств - было направлено на поддержку предпринимателей. Так вот, если раньше женщины составляли 15-20% - тех, кто участвует и получает поддержку государства, сейчас эта доля выросла уже до половины".