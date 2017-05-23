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23.05.2017 15:00

«Жизнь как песня». В Мурманском областном театре кукол состоялся творческий вечер, посвященный Леониду Утесову

Утёсов Леонид Осипович – легенда советской эстрады. Он известен как певец, актер, чтец и поэт. Многогранная личность артиста и неподражаемая манера игры сделала его культовой персоной советской эпохи.
«У самовара, я моя Маша…»., «У Черного моря…»., «Дорогие мои москвичи…»… Эти аккорды из его песен знакомы нам с детства! Мы полюбили эти мелодии, которые стали настоящими хитами всех времен! А фильм «Веселые ребята», в котором Леонид Утесов снялся вместе с музыкантами своего оркестра, стал визитной карточкой того времени и до сих пор неимоверно популярен в наши дни!
19 мая артисты Мурманского областного театра кукол вспомнили те далекие времена – советскую эпоху – и провели творческий вечер «Жизнь как песня», в котором прозвучали композиции Леонида Осиповича.
Вместе с актерами зрители окунулись в прошлое нашей страны, почувствовали все его великолепие, вспомнили о самых горьких годах – Великой Отечественной войне, а также насладились великолепными песнями Леонида Утесова в исполнении актеров театра кукол Мурманска!
Автором идеи выступила артистка Мурманского областного театра кукол Екатерина Ефремова, художником – Ольга Преснякова, концертмейстером – Петр Макаров.

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ
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