Городские власти наградили мурманского старшеклассника, оказавшего первую помощь пострадавшим в ДТП

Наталия Бурдина.

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой вручил сегодня депутатам мурманского горсовета Марине Калмыковой и Ольге Сорокиной благодарности областной Думы за помощь в развитии донорского движения в Заполярье. Торжественная церемония открыла очередное заседание горсовета. Благодарность, но уже от главы Мурманска Дмитрия Филиппова, получил старшеклассник из 49-й школы Сергей Богма. 7 мая он стал свидетелем ДТП, которое произошло на проспекте Ленина. Не растерявшись, молодой человек вместе со своими друзьями бросились к пострадавшим. Ребята оказывали им помощь до приезда скорой.

Ученик школы № 49 г. Мурманска Сергей Богма: "У меня из подручных средств были салфетки, я сделал тампонацию мужчине, у него из затылка шла кровь. Потом были добрые люди, которые дали салфетки, тоже для дедушки тампонацию. Возле одной девушки были люди, там не надо было помогать и одна женщины была без сознания".

Депутаты приступили к обсуждению повестки дня заседания. Главная тема — отчет главы Мурманска за 2016-й год. Дмитрий Филиппов в должность вступил в конце декабря, поэтому подвел итоги работы своего предшественника Алексей Веллера, который сейчас представляет интересы нашего региона в Госдуме. В своем докладе Дмитрий Филиппов сделал особый акцент на проблемных вопросах и на том, как городская администрация намерена их решить.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Мы видим эти проблемы невооруженным глазом. Это и предыдущая зима показала, и сейчас город находится в не очень удовлетворительном состоянии. Грязь, песок, паводки. Вот эти вопросы, конечно, будем обсуждать - это те задачи, которые ставлю перед собой на ближайшую перспективу. Это вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, включающие все - и дороги, и тротуары, и дворы, и уборку, и фасады, и так далее".