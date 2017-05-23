В Печенгском районе сотрудники Росгвардии задержали пьяного мотоциклиста

В минувшее воскресенье наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по Печенгскому району, находящийся на маршруте патрулирования, обратил внимание на мотоцикл зеленого цвета, который двигался по проезжей части, виляя из стороны в сторону. Сотрудники Росгвардии приняли решение остановить данное транспортное средство для проверки. От гражданина, управлявшего мотоциклом, исходил запах алкоголя. Сотрудниками вневедомственной охраны было принято решение доставить молодого человека в отдел полиции для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и составления протокола.

Доставленный в ОП по обслуживанию г. Заполярного гражданин от освидетельствования отказался, а в ходе беседы по вопросу установления его личности публично в присутствии других граждан, начал оскорблять сотрудников Росгвардии грубой нецензурной бранью, называя словами, унижающими их честь и достоинство.

В настоящее время задержанному гражданину 1985 года рождения грозит наказание – административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», максимальная санкция по которой – исправительные работы на срок до одного года.

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