Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
23.05.2017 13:00

В Печенгском районе сотрудники Росгвардии задержали пьяного мотоциклиста

В минувшее воскресенье наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по Печенгскому району, находящийся на маршруте патрулирования, обратил внимание на мотоцикл зеленого цвета, который двигался по проезжей части, виляя из стороны в сторону. Сотрудники Росгвардии приняли решение остановить данное транспортное средство для проверки. От гражданина, управлявшего мотоциклом, исходил запах алкоголя. Сотрудниками вневедомственной охраны было принято решение доставить молодого человека в отдел полиции для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и составления протокола.

Доставленный в ОП по обслуживанию г. Заполярного гражданин от освидетельствования отказался, а в ходе беседы по вопросу установления его личности публично в присутствии других граждан, начал оскорблять сотрудников Росгвардии грубой нецензурной бранью, называя словами, унижающими их честь и достоинство.
В настоящее время задержанному гражданину 1985 года рождения грозит наказание – административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», максимальная санкция по которой – исправительные работы на срок до одного года.

Фото 
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.5
Евро = 63.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.