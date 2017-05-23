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23.05.2017 12:55

На 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима осужден житель поселка Коашва Мурманской области за совершение убийства своей сожительницы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении Елисеева Александра Васильевича, 1969 года рождения, совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что в период времени с 27 по 28 декабря 2016 года, Елисеев, находясь по месту своего жительства в поселке Коашва с подведомственной территорией г. Кировск Мурманской области, в ходе ссоры со своей сожительницей, 1964 года рождения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, вооружившись кухонным ножом, нанес ей смертельный удар в область грудной клетки, однако вызывать скорую помощь не стал, оставив потерпевшую умирать. После содеянного, спустя несколько дней, в начале января 2017 года, Елисеев избавился от трупа потерпевшей, выбросив его из окна своей квартиры на пятом этаже.
Приговором Кировского городского суда Елисееву А.В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

СУ СК РФ по Мурманской области
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