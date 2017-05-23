Комиссия из Нахимовского училища Санкт-Петербурга участвует в отборе преподавательского состава мурманского филиала

Светлана Деменева.



В Мурманск приехала комиссия из Нахимовского училища Санкт-Петербурга. Главная задача - отбор кандидатов на должности сотрудников, преподавателей и воспитателей в Мурманский филиал военного учебного заведения. После - собеседования с кандидатами составят рекомендации. Но окончательно принимать решение будут все-таки в руководстве Мурманского филиала. Главное требование - любовь к морю, преданность Военно-морскому флоту и желание работать с детьми, мотивируя их к профессии морского офицера.

Заместитель начальника Нахимовского Военно-морского училища по учебной работе Валерий Сухинин: "Мужчина - это ведущее звено воспитания, поэтому погладить ребенка по голове, выслушать его боли, тревоги, которые может он испытывает в тот или иной момент, можно и мужчину тоже".

Филиал Нахимовского училища в Мурманске откроется 1 сентября. До конца мая принимают заявления на обучение. Личные дела отправляют в Санкт- Петербург, но пока работает комиссия, документы можно сдать здесь. Курсантов в этом году будет 240. Три потока - 5, 6 и 7 класс. Строительство филиала идет по срокам и даже с опережением. Прием резюме тоже продолжается. Это не только должности воспитателей и педагогов, но и сотрудников структуры обслуживания, финансово-экономического и материально-технического отделов. Всего 155 вакансий.

Ведущий инспектор группы инспекторов военного комиссариата Алексей Максимчук: "В начале июня уже кандидаты, которые подавали резюме и которые удовлетворяют требованиям, будут оповещены о том, что они предварительно принимаются на работу".





