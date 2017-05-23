Эффективные приемы, выносливость, жесткие броски. В Геленджике прошел III Всероссийский открытый турнир по греко-римской борьбе

Татьяна Нестерова.

В Геленджике прошел III Всероссийский открытый турнир по греко-римской борьбе. Среди организаторов - Людмила Гайнанова, Михаил Ушаков - соратники борца Рифа Гайнанова, в честь которого названы соревнования, депутат Мурманской областной Думы - Виктор Сайгин. В турнире приняли участие и борцы из Мурманской области.

Турнир по греко-римской борьбе состоялся в спортивном комплексе пансионата "Фламинго" в Дивноморском под Геленджиком. Соревнования посвящены памяти мастера спорта международного класса Рифа Гайнанова. Традиционно в них участвуют борцы из Краснодарского края, Ростовской, Мурманской областей, Москвы, Кабардино-Балкарии. В этом году к ним присоединились сборные команды из Уральского, Северо-Западного и Южного федеральных округов.

Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР (г. Москва) Николай Балбошин: "Самое главное, такие турниры развивают наш вид спорта. Ребята стараются выступать на таких турнирах, в частности, памяти Рифа Гайнанова".

Подобный турнир - хорошая возможность встретиться с достойными соперниками и оценить свои силы. Специалисты подчеркивают высокий уровень баталий. В соревнованиях участвовали олимпийский чемпион Алексей Мишин, 6 заслуженных мастеров спорта России и 7 мастеров спорта международного класса.

Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России (г. Нальчик) Мурат Карданов: "Это праздник спорта, праздник борьбы и нам не важно, кто здесь выиграет. Лишь бы ребята, которые борются и тренеры знали, что их никто не засуживает, ничего не делает им плохого. И они уезжают с этого турнира с чистым сердцем".

Бои проходили в течение двух дней, в восьми весовых категориях. Любители этого зрелищного вида спорта увидели жесткие броски, эффективные приемы, выносливость борцов в стремлении к победе.

Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Вартерес Самургашев: "Созданы все условия, чтобы ребята комфортно могли бороться и очень приятно, что турнир начинает набирать обороты в классе борцов. Ребята борются и финал получился достойным. В борьбе самое главное - характер, в преддверии чемпионата страны - это очень хороший экзамен".

От успеха каждого спортсмена зависит общая победа. Золото турнира взяли борцы из Москвы, как и в прошлом году, на втором месте - клуб имени братьев Самургашевых (Ростов-на-Дону), на третьем - сборная Уральского округа. Увы, мурманчане не попали в число призеров. Все впереди - у наших земляков есть поддержка Виктора Сайгина с возможностью проводить сборы на юге в современном спортивном зале. Важно, что турнир уже получил статус всероссийского, вошел в единый календарный план соревнований.