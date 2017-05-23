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23.05.2017 13:15

Осторожно - клещи! Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора обращает внимание населения, выезжающего на отдых в другие регионы, на необходимость уделять особое внимание мерам профилактики

Начиная с 16 марта, Управление Роспотребнадзора по Мурманской области проводит еженедельный мониторинг за инфекциями, передающимися клещами. За истекший период в медицинские организации региона обратились 5 человек. Все они выезжали в регионы России, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту.

На прошедшей неделе проведено лабораторное исследование двух экземпляров снятых насекомых. Результаты показали один из них - таёжный клещ, являющейся переносчиком опасного заболевания. Молодому человеку своевременно проведена иммуноглобулиновая профилактика, его жизни заражение КВЭ не угрожает.
Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора обращает внимание населения, выезжающего на отдых в другие регионы, что для предотвращения укусов клещей и заболевания клещевым энцефалитом, необходимо уделять особое внимание мерам профилактики.
Как уже не раз указывалось, самой надёжной мерой профилактики от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация, прививки проводятся круглый год, но не позднее 2-х недель до посещения природного очага.
Строгое соблюдение правил поведения при посещении лесных и лесопарковых зон, дачных участков, территорий кладбищ и других территорий, опасных в отношении клещей, - важнейшая мера неспецифической профилактики инфекций, передающихся насекомыми.
Мониторинг продолжается.
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