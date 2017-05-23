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23.05.2017 11:07

Слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ приступили к практическим занятиям на Северном флоте

Сегодня слушатели Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ) приступили к ежегодным практическим занятиям на Северном флоте.

Генералы, адмиралы и офицеры, проходящие обучение в ВАГШ ВС РФ будут изучать боевые возможности объединенного стратегического командования Северного флота, а также систему организации взаимодействия, управления и обеспечения соединений подводных лодок, надводных кораблей, авиации и противовоздушной обороны в соответствии с боевым предназначением.
Практические ежегодные занятия слушателей ВАГШ начались со встречи с объединенным стратегическим командованием Северного флота, в ходе которой были произведены доклады об организационно-штатной структуре Северного флота, о назначении, составе, решаемых задачах и возможностях объединений и соединений, сил и войск флота, а также о развитии военной инфраструктуры в Арктике.
Учебным планом предусмотрено ознакомление слушателей с деятельностью регионального центра управления обороной Российской Федерации штаба СФ.
Слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ примут участие в практических занятиях на кораблях Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, подводных сил СФ, соединения ракетных кораблей, на базе воинских частей 45-й армии ВВС и ПВО СФ, а также на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
Во время пребывания на Северном флоте также спланировано посещение слушателями мемориального комплекса «Подводная лодка «К-21» и музея Военно-воздушных сил СФ.
Планом практических занятий также предусмотрен выход слушателей академии в море на ракетном крейсере «Маршал Устинов». В ходе морской части практических занятий слушатели Военной академии Генерального штаба ознакомятся с элементами развертывания сил флота, совместного маневрирования надводных кораблей, взаимодействия с авиацией, поиска подводной лодки, обеспечения противовоздушной обороны флота и действиями сил поисково-спасательного обеспечения по поиску и спасению личного состава, терпящего бедствие в море. Также будут выполнены ряд боевых упражнений с применением практического вооружения – ракетные, артиллерийские, зенитно-ракетные и торпедные стрельбы.
Практические занятия со слушателями Военной академии Генерального штаба ВС РФ будут проходить на базе Северного флота в течение нескольких дней.

Пресс-служба Северного флота
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