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23.05.2017 14:15

Мурманскому областному театру кукол присужден грант Президента Российской Федерации в размере 1 000 000 на реализацию проекта "Саамские сказки детям Севера"

Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание поддержке малых коренных народов в различных регионах нашей Родины. Мурманская область не исключение. Самый яркий и древний народ, проживающий на территории Кольского края является народ саами.
Мурманский областной театр кукол подготовил и представил на соискание гранта Президента Российской Федерации проект «Саамские сказки народам севера».
На основании Распоряжения Президента РФ от 22 февраля 2017 г. N 49-рп "О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства" Мурманскому областному театру кукол присужден грант в размере 1 000 000 рублей.
В рамках реализации проекта планируется:
- постановка спектакля театра кукол на основе сказок, преданий и традиций коренных жителей Мурманской области – народа саами;
- проведение гастролей театра с новым спектаклем по местам компактного проживания саами, а также отдаленным труднодоступным населенным пунктам и закрытым административным территориальным образованиям Мурманской области, а именно: ЗАТО г. Островной, населенные пункты Ловозерского района: с. Ловозеро, Краснощелье, Ревда; с. Лопарское Кольского района, п. Ёнский Ковдорского района; так же с. Териберка и пгт. Туманный.
Сроки реализации проекта июнь – ноябрь 2017 года.
Отрадно отметить, что за последние два года Мурманский театр кукол получает уже третий Федеральный грант на постановку детских спектаклей и гастролей по городам и поселкам Мурманской области. Театр будет и далее активно продолжать эту работу, так как получение дополнительной финансовой поддержки позволяет расширить возможности театра в его основной деятельности.

МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР КУКОЛ
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