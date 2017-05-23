Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
23.05.2017 10:54

25 мая - День открытых дверей ПФР

25 мая региональное отделение Пенсионного фонда России проведет на базе Многофункциональных центров Мурманска День открытых дверей. Специалисты дадут консультации по вопросам пенсионного и социального обеспечения, мер социальной поддержки многодетных семей, услуг ПФР, предоставляемых в электронном виде и по другим вопросам.

Консультации будут проводиться с 14.00 по 18.00 по следующим адресам:
- Отделение ГОБУ "МФЦ МО" по Ленинскому округу г. Мурманска, ул. Хлобыстова, д. 26.
- Отделение ГОБУ "МФЦ МО" по Октябрьскому округу г. Мурманска, пр. Ленина, д. 45.
- Отделение ГОБУ "МФЦ МО" по Первомайскому округу г. Мурманска, ул. Щербакова, д. 26.
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.5
Евро = 63.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.