25 мая - День открытых дверей ПФР

25 мая региональное отделение Пенсионного фонда России проведет на базе Многофункциональных центров Мурманска День открытых дверей. Специалисты дадут консультации по вопросам пенсионного и социального обеспечения, мер социальной поддержки многодетных семей, услуг ПФР, предоставляемых в электронном виде и по другим вопросам.

Консультации будут проводиться с 14.00 по 18.00 по следующим адресам:

- Отделение ГОБУ "МФЦ МО" по Ленинскому округу г. Мурманска, ул. Хлобыстова, д. 26.

- Отделение ГОБУ "МФЦ МО" по Октябрьскому округу г. Мурманска, пр. Ленина, д. 45.

- Отделение ГОБУ "МФЦ МО" по Первомайскому округу г. Мурманска, ул. Щербакова, д. 26.