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23.05.2017 11:20

Умение играть в команде. В Мурманске прошли 2 футбольных областных первенства среди юношей и девушек

Андрей Зайцев.

В Мурманске на Центральном стадионе прошли сразу 2 футбольных областных первенства среди юношей и девушек. В них участвовали и команды Норвегии. Со спортсменами провинции Финнмарк мурманчане сотрудничают уже не первый год. Футболисты стран-соседей давно приезжают в гости друг к другу, чтобы и себя показать и опытом обогатиться. Но в этот раз скандинавы решили впервые заявиться на официальный турнир.
Вице-президент федерации футбола Мурманской области Антон Скляров: "Школа футбола различается между собой в России, в Норвегии. В Норвегии больше внимание уделяется, наверное, личности футболиста. Самое главное для норвежцев - чтобы футболисту было комфортно в команде".
В России же с детских лет, по словам специалистов, ставка делается на результат. Умение играть в команде. Тем интереснее встречи команд именно юного возраста. А сами спортсмены и спортсменки, зачастую ценят общение выше, чем цифры на табло.
Валерия Барыбина: "Мы долго ждали этот турнир. А соперники, мы всегда рады Норвегии. И очень любим с ними играть. - Получается? Конечно, они лучше нас играют, поэтому мы учимся у них".
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