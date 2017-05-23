Подтягивания, отжимания, упражнение "наклон вперед из положения стоя". Жители Заполярья сдали нормы ГТО

Кирилл Коган.

Жители Заполярья сдали нормы ГТО. Один из этапов зачета прошел в легкоатлетическом манеже. Всего в летнем фестивале физической культуры приняли участие около сотни спортсменов-любителей из Мурманска, Кольского и Ковдорского районов, городов Оленегорск, Апатиты, Полярные Зори, а также из ЗАТО Александровска, Заозерска и Североморска. После общей разминки участники соревновались в подтягивании, отжимании, а также выполнили упражнение "наклон вперед из положения стоя".

Участник соревнований (г. Ковдор) Александр Летопурс: "Для себя это полезно, мы показываем свои умения, приехали спортивным коллективом, уже не первая команда, не первый раз ездим. Некоторые спортом занимаются, хотят золотой значок, некоторые для себя, для здоровья".

Участник соревнований (г. Полярные Зори) Ольга Новомлинская: "Начала заниматься скандинавской ходьбой, а потом поняла, что спорт - это наше здоровье. Ну и начала, помимо ходьбы, заниматься легкой атлетикой, по возрасту и по силам делаю".

Участники фестиваля также сдали тесты по бегу на 60, 100 метров и 2 километра, после - прыгали в длину. Заключительный этап прошел в центральном бассейне. Любителям здорового образа жизни было необходимо преодолеть вольным стилем 50 и 100 метров. Напомним, в стране нормы ГТО вновь начали сдавать с 2014 года.

Заместитель директора по организационно-методической работе ГБУДО "Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа" Ирина Романова: "Уже более сотни значков получено, несколько сот человек уже получили значки ГТО. Те люди, которые сегодня сдают, они получат значки уже в ближайшее время, для этого они должны сдать 8 тестов".