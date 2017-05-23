Песни XX века, рок, поп, латино, романс. Финал самого масштабного вокального конкурса среди студентов столицы Кольского Заполярья - "Murman Vision"

Андрей Зайцев.

Песни XX века, рок, поп, латино, романс, шансон, фолк-фьюжн, репертуар "Евровидения" прошлых лет. Исполнение таких номеров было предложено 10 участникам финала мурманского городского вокального конкурса "Murman Vision". Студенческий Совет Мурманска и Молодёжный центр гражданских инициатив так решили развивать творческий потенциал северян. У каждого из участников позади уже 3 отборочных этапа и полуфинал.

Председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации г. Мурманска Татьяна Печкарёва: "То, что у нас так много ребят, которые имеют спортивные достижения, интеллектуальные, но ещё вот хорошо поют, танцуют, приносят творческие победы городу Мурманску - это замечательно".

"Murman Vision" проводится уже второй раз. Заявки подали почти 50 участников. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студенчества столицы Кольского Заполярья. Главный же приз для лучшего певца - профессиональный микрофон.





