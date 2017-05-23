Устав, строевая и физическая подготовка, умение оказать первую медицинскую помощь. На Северном флоте завершились учебные сборы допризывной молодежи

Любовь Дубова.

Начальная военная подготовка для школьников. На Северном флоте завершились учебные сборы допризывной молодежи. Они проходили на авиабазе в гарнизоне Североморск-1. Армейские дисциплины десятиклассники изучали в течение недели. Устав, строевая и физическая подготовка, умение оказать первую медицинскую помощь, основы радиационной, химической и биологической защиты. Занимались по семь часов в день.

Участник сборов Даниил Мигулин: "Из нового я узнал основы строевой подготовки, первая помощь, как шину накладывать, правильно гипс накладывать, что надо делать, если человек потерял сознание и все в этом духе. А так разборку-сборку мы знали еще, у нас на уроках ОБЖ она была".

В завершении - военная эстафета. Лучшие получили награды - в личном и командном зачетах. Учебные сборы для учеников 10-х классов Северный флот, совместно с комиссариатом Мурманской области, проводит ежегодно. Мероприятие - один из этапов подготовки старшеклассников к службе в вооруженных силах Российской Федерации.

Врио военного комиссара ЗАТО г. Североморск и ЗАТО г. Островной Константин Дьяков: "Мероприятие очень важное и отечественное в плане воспитания - как патриотического, так и воспитания настоящих мужчин, наших десятиклассников. Оно дает очень важную веху в становлении мужчины, защитника воина. Честно говоря, делая анализ по сравнению с прошлым годом. В этом году наиболее качественно ребята отнеслись к самому проведению учебных сборов".





