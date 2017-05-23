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23.05.2017 12:00

Литературно-художественный праздник со сладкими угощениями. В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке отметили день норвежской конституции

Андрей Зайцев.

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке отметили день норвежской конституции. Этой традиции уже более 20 лет. И не случайно, что именно молодёжь - главные участники этого события. В Мурманске проводят литературно-художественный праздник со сладкими угощениями. В Норвегии же мальчишки и девчонки возглавляют праздничное шествие.
Заместитель директора Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Марина Ёлкина: "День конституции Норвегии, прежде всего, это детский праздник. Он отмечается детьми. Там идёт парад школьников, он все одеты в национальные костюмы, у них у всех такие праздничные розетки. Символически, что это будущее государства в детях".
В этом году праздник в библиотеке так же приурочен к 105-летию известного норвежского сказочника Эгнера Турбьерна. Сказки - универсальный язык. Грань между добром и злом хорошо понимается людьми всех стран вне зависимости от возраста.
Консул Генерального Консульства Королевства Норвегия в Мурманске Йорген Холтен Йоргенсен: "Он переведён на русский, про него расскажут сейчас, мы тоже кое-что добавим".
Советник Баренц Секретариата Марит Эгхолм Якобсен: "Самое важное, что общее - это дружба наших жителей здесь - на Севере. Это очень хорошее место встретится и узнать друг друга".
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