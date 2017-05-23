В Мурманске подвели итоги областного турнира по танцевальному спорту «Юность Заполярья»

«Юность Заполярья». В Мурманске подвели итоги областного турнира по танцевальному спорту. Более 100 пар из 12 танцевально-спортивных клубов Кольского, Печенгского районов, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, городов Мурманска, Мончегорска, Кандалакши и Апатиты.

Оценивали мастерство участников турнира судейские бригады, сформированные из числа судей Союза танцевального спорта Мурманской области.

Турнир завершил сезон соревнований 2016 – 2017 года. Итоговые протоколы соревнований размещены на сайте ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (www.laplandiya.org).

Министерство образования и науки Мурманской области