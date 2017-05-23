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23.05.2017 14:45

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка соблюдения органами государственного и муниципального жилищного контроля (надзора) администрации Печенгского района и администрации г. Заполярный прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе которой выявлены нарушения требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Так, в нарушение ст. 16 Закона, предусматривающей обязанность вручения актов проверок проводившим лицом сразу после проверки, такие акты вручались представителю юридического лица по истечении 12 дней.
По фактам выявленных нарушений прокурором района в отношении должностного лица администрации Печенгского района возбуждено 6 дел об административном правонарушении по ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих контрольные функции, требований законодательства о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле), а также в адрес глав администраций муниципального образования Печенгский район и г. Заполярный внесены представления.
Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры района.


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