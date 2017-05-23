Прокуратура Печенгского района в интересах граждан обратилась в суд с заявлениями о взыскании задолженности по заработной плате

Прокуратурой Печенгского района выявлены нарушения требований трудового законодательства в деятельности одной из организаций.

Так, в ходе проверки установлено, что в нарушение ст. 140 ТК РФ руководством предприятия окончательный расчет с тремя работниками предприятия в день увольнения произведен не был.

По фактам выявленных нарушений исполняющим обязанности прокурора района директору организации внесено представление об устранении трудового законодательства.

Кроме того, в интересах граждан в Печенгский районный суд направлены исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате.

По результатам рассмотрения 1 искового заявления требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, 2 исковых заявления находятся на рассмотрении.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле в прокуратуре района.



Прокуратура Мурманской области