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23.05.2017 11:05

В Мурманске должник погасил 17 штрафов, чтобы выехать за границу

В отделе судебных приставов Ленинского округа г. Мурманска на исполнении находилось 17 исполнительных производств о взыскании административных штрафов ГИБДД с жителя областного центра на общую сумму 11,4 тысячи рублей.

В рамках сводного исполнительного производства судебным приставом неоднократно осуществлялись выходы по адресу регистрации должника для проверки его имущественного положения. Дверь квартиры никто не открыл. На извещения должник не реагировал. Постоянного места работы не имел. Судебный пристав направил в суд заявление о временном ограничении права на выезд должника за пределы РФ.
Должник пришел в отдел судебных приставов для уточнения сведений о наличии у него долгов, судебный пристав уведомил его в письменном виде об имеющихся задолженностях и об ограничении выезда за пределы РФ.
При получении копии документов, мужчина сознался, что он проживал по адресу регистрации и получал ранее всю корреспонденцию от пристава. Так как должник с семьей намерен выехать летом на отдых за границу, он оплатил задолженность и исполнительный сбор в полном объеме.

Управление ФССП России по Мурманской области
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