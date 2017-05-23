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23.05.2017 09:50

Лишение прав и общественные работы. В Оленегорске вынесен приговор в отношении женщины, управлявшей автомобилем в нетрезвом виде

Лишение прав и общественные работы. В Оленегорске вынесен приговор в отношении женщины, управлявшей автомобилем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба прокуратуры города. Причем, нарушение повторное. Судом установлено, что жительница Оленегорска будучи привлеченной к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вновь села за руль нетрезвая. Автомобиль был остановлен экипажем ГИБДД на улицах Оленегорска. Подсудимая вину признала полностью. Суд назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ с одновременным лишением подсудимой права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. Приговор суда в законную силу пока не вступил.
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