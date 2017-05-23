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23.05.2017 10:35

Две машинки для стрижки волос вместо телефонов. Интернет-мошенники обманули жительницу г. Североморска

Елена Ястребова.

Две машинки для стрижки волос вместо телефонов. Жительница города Североморска перевела мошенникам около 21 тысячи рублей. Как рассказала потерпевшая, на одном из сайтов она нашла очень заманчивое предложение по продаже смартфонов. Северянка не хотела упускать такую выгоду и решила приобрести сразу два. Созвонившись с продавцов и обо всем договорившись, женщина стала ждать долгожданные гаджеты. Через некоторое время ей пришла посылка. Оплатив товар на почте, она с нетерпением открыла коробку. Но здесь женщину ждало разочарование — вместо телефонов, она обнаружила машинки для стрижки волос. Возбуждено уголовное дело.

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