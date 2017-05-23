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23.05.2017 10:05

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 мая

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 мая.

 
С 23 по 25 мая –  испытание теплосети на максимальную температуру от Восточной котельной - 458 домов;
 
С 23 по 25 мая –  испытание теплосети на максимальную температуру от котельной Роста - 114  домов.
 
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 18.00 ул. Лесная, 8, 10
 
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 22 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 23 МАЯ ул. Орликовой, 44, 45
С 9 ЧАСОВ 22 МАЯ ДО 17 ЧАСОВ 24 МАЯ пр. Кольский, 43
 
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 23.59 ул. Генералова, 7/26, 15
ул. Декабристов, 10, 11, 11а, 12, 13а
ул. Фрунзе, 23/5, 25, 27, 28, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32/6, 33, 35, 38
 
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Олега Кошевого, 18, 20
пер. Русанова, 3
 
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09:00 – 17:00 ул. Большая Ручьевая, 12а, 21/7, 26, 28, 29
ул. Боровая, 29, 30а, 31, 38, 38а, 40а, 41, 43а, 49, 50, 51, 58
ул. Малая Ручьевая, 2/3, 3, 20, 22
 
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
 
Администрация г. Мурманска
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