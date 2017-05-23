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23.05.2017 08:30

Состоялось заседание Общественного совета при Следственном управлении СК РФ по Мурманской области

22 мая 2017 года в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоялось пленарное заседание Общественного совета при следственном управлении.

В работе заседания приняли участие исполняющий обязанности руководителя следственного управления Андрей Александрович Ефремов, председатель Общественного совета при следственном управлении Павел Борисович Баранов, члены Общественного совета при следственном управлении, сотрудники аппарата следственного управления.
Открывая заседание Общественного совета, исполняющий обязанности руководителя следственного управления А.А. Ефремов отметил, что основной целью таких встреч сегодня и в дальнейшем будет являться информирование общественности о наиболее актуальных вопросах и поиск оптимальных путей их решения.
Вниманию присутствующих были представлены вопросы о состоянии работы следственного управления по раскрытию и расследованию особо тяжких преступлений против личности, в том числе прошлых лет и вызвавших повышенный общественный резонанс. На заседании также обсуждались результаты работы следственного управления по целевому направлению абитуриентов в высшие учебные заведения Следственного комитета Российской Федерации.
Исполняющий обязанности руководителя следственного управления А.А. Ефремов, подводя итоги заседания, обратился к присутствующим и предложил продолжить совместную работу по формированию гражданских инициатив, направленных на обеспечение эффективной деятельности органов Следственного комитета Российской Федерации.


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