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23.05.2017 09:12

"Murman Vision". Финал самого масштабного вокального конкурса среди студентов столицы Кольского Заполярья

Андрей Зайцев.

Песни ХХ века, рок, поп, латино, романс, шансон, фолк-фьюжн, репертуар "Евровидения" прошлых лет. Исполнение таких номеров - предложили 10 участникам финала мурманского городского вокального конкурса "Murman Vision". Таким образом студенческий Совет и Молодёжный центр гражданских инициатив решили развивать творческий потенциал северян. У каждого из участников позади 3 отборочных этапа и полуфинал. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов столицы Кольского Заполярья. Ну а главный приз - профессиональный микрофон.
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