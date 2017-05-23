"Murman Vision". Финал самого масштабного вокального конкурса среди студентов столицы Кольского Заполярья

Андрей Зайцев.

Песни ХХ века, рок, поп, латино, романс, шансон, фолк-фьюжн, репертуар "Евровидения" прошлых лет. Исполнение таких номеров - предложили 10 участникам финала мурманского городского вокального конкурса "Murman Vision". Таким образом студенческий Совет и Молодёжный центр гражданских инициатив решили развивать творческий потенциал северян. У каждого из участников позади 3 отборочных этапа и полуфинал. Это самый масштабный вокальный конкурс среди студентов столицы Кольского Заполярья. Ну а главный приз - профессиональный микрофон.





