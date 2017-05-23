На Северном флоте прошли учебные сборы допризывной молодежи

Любовь Дубова.

В течение недели на авиабазе в гарнизоне Североморск-1 десятиклассники изучали устав, основы радиационной, химической и биологической защиты, для них - азы строевой подготовки, физические нагрузки. Учебные сборы Северный флот совместно с комиссариатом Мурманской области проводят ежегодно.

Врио военного комиссара ЗАТО г. Североморск и ЗАТО г. Островной Константин Дьяков: "Оно дает очень важную веху в становлении мужчины, защитника, воина. Честно говоря, делая анализ по сравнению с прошлым годом, в этом году наиболее качественно ребята отнеслись к самому проведению учебных сборов".







