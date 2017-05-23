День норвежской конституции отметили в областной детско-юношеской библиотеке

Андрей Зайцев.

Праздник приурочили к 105-летию известного в соседнем Королевстве писателя Эгнера Турбьерна. Поэтому мероприятие, казалось бы, официальное - литературно-художественное, со сладкими угощениями. В Норвегии же в этот день проходят праздничные шествия. И там главные участники - дети.

Заместитель директора Мурманской областной детско-юношеской библиотеки Марина Ёлкина: "День конституции Норвегии, прежде всего, это детский праздник. Он отмечается детьми. Там идёт парад школьников, они все одеты в национальные костюмы, у них у всех такие праздничные розетки. Символически - будущее государства в детях".







