В областном центре проходит выставка комнатных растений "Цветущий май"

Кирилл Коган.

"Цветущий май". В областном центре - выставка комнатных растений. Традиционная. Проходит уже 10 лет. Приезжают флористы со всего региона. С редкими экспонатами. Их можно назвать коллекционными. Фиалка - "пинк тюлип", "Розовый тюльпан". Удивительные, неприхотливые стрептокарпусы - невероятное разнообразие сортов. Необычные пеларгонии, больше известные как герань. Королевские бегонии с потрясающе красивыми декоративными листьями. И всё это цветочное многообразие можно вырастить в домашних условиях.

Председатель любительского объединения коллекционеров-цветоводов "Многоцветие севера" Екатерина Штытёва: "У нас Север, вы представляете, смотришь в окно, что видишь? Серость, низкое небо, дождь, снег, а тут буйство красок, дома свой ботанический сад. На таких съездах мы обмениваемся посадочным материалом, листочками новинок, смотрим, у кого что и как цветет".







