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23.05.2017 08:35

Готов к труду и обороне. В легкоатлетическом манеже Мурманска состоялся один из этапов зачета ГТО

Кирилл Коган.

Готов к труду и обороне. Один из этапов зачета - в легкоатлетическом манеже. Сотни спортсменов - непрофессионалов-любителей из Мурманска, Кольского и Ковдорского районов, городов Оленегорск, Апатиты, Полярные Зори, а также из ЗАТО Александровск, Заозерска и Североморска. Общая разминка. После - сдача норм. Подтягивание, отжимание, наклоны, бег, прыжки в длину, плавание. Для каждой возрастной группы свои нормативы. За выполнение - значок ГТО. Их выдают с 2014 года.
Заместитель директора по организационно-методической работе ГБУДО "Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа" Ирина Романова: "Уже более сотни значков получено, несколько сот человек уже получили значки ГТО. Те люди, которые сегодня сдают, они получат значки уже в ближайшее время, для этого они должны сдать  8 тестов".
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