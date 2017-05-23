Готов к труду и обороне. В легкоатлетическом манеже Мурманска состоялся один из этапов зачета ГТО

Кирилл Коган.

Готов к труду и обороне. Один из этапов зачета - в легкоатлетическом манеже. Сотни спортсменов - непрофессионалов-любителей из Мурманска, Кольского и Ковдорского районов, городов Оленегорск, Апатиты, Полярные Зори, а также из ЗАТО Александровск, Заозерска и Североморска. Общая разминка. После - сдача норм. Подтягивание, отжимание, наклоны, бег, прыжки в длину, плавание. Для каждой возрастной группы свои нормативы. За выполнение - значок ГТО. Их выдают с 2014 года.

Заместитель директора по организационно-методической работе ГБУДО "Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа" Ирина Романова: "Уже более сотни значков получено, несколько сот человек уже получили значки ГТО. Те люди, которые сегодня сдают, они получат значки уже в ближайшее время, для этого они должны сдать 8 тестов".





