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22.05.2017 19:00

Резкое таяние снега спровоцировало сложную паводковую ситуацию на четырех участках Мурманска

Наталия Бурдина.

Сложная паводковая ситуация сложилась на четырех участках Мурманска. Среди них - улица Траловая и Промзона. В районе дома №19 на Промышленной воды выше колена. Подтопление началось на прошлой неделе. Ливневые коллекторы не справились. Пешеходам не пройти, машинам сложно проехать. Вода попала и в некоторые склады предприятий. Причина подтопления - резкое таяние снега. На Промышленную стекают паводковые воды реки Роста. Ее исток - в районе "Ленинградки". Часть русла проходит в подземном коллекторе. В мэрии создана специальная рабочая группа.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Проложено искусственное русло реки Роста уже по поверхности земли, что позволило отобрать воду в большом объеме, и поэтому проблему с подтоплением Промзоны я сегодня не вижу. Буквально несколько часов назад мне доложили, что уровень воды уже не растет, он находится стабильным, а за ночь он уже немножко упал".
Противопаводковые мероприятия в Мурманске начались в марте. Сформированы аварийные бригады. Подготовлена спецтехника, система водоотвода. Но она технически не всегда может справиться с таким большим объемом воды.
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