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22.05.2017 18:50

Икра... на обочине. Ассортиментом мусорной свалки на Серебрянском шоссе заинтересовались специалисты ветслужбы

Андрей Зайцев.

Копчёная форель, сельдь в маринаде, красная икра. Нет, это не меню кафе или ресторана - это ассортимент мусорной свалки, обнаруженной на Серебрянском шоссе. Причём, когда туда прибыли сотрудники ветеринарной службы и представители администрации Кольского района, данных продуктов было намного меньше, чем на фото электронных СМИ, которые и послужили сигналом для проверки. Помимо продуктового ассортимента там же находилось и большое скопление строительного мусора. Видимо, кто-то уже хорошо освоил этот маршрут.
Ведущий ветеринарный врач мурманской областной станции Геннадий Самусев: "По моему мнению, это связано с тем, что уничтожение или утилизация любых отходов стоит денег. Поэтому представители организаций не хотят за это платить и выкидывают это на территории области".
Такие свалки, помимо разложения биомассы, опасны привлечением к ним диких животных. Сейчас решается вопрос об утилизации отходов, которые в разных формах сотрудники ветеринарной инспекции региона находят регулярно. Вообще, в данном месте были обнаружены и другие интересные предметы, например, гильзы. Властям Кольского района необходимо определиться с хозяином территории, именно он должен ликвидировать свалку. Предстоит дезинфекция местности.
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