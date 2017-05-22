Проверка для профессионалов. Мурманский ОМОН провёл тренировку в Кольском районе

Андрей Зайцев.

Максимально приближены к реальным условиям тренировки для профессионалов. По легенде, несколько дезертиров сбежали из воинской части, захватив оружие и боеприпасы. Беглецы забаррикадировались в брошенном здании, создавая угрозу близлежащим жилым домам. Данный вид тренировки предусматривает полное отсутствие информации для ОМОНа о месте её проведения.

Заместитель командира ОМОН управления Росгвардии по Мурманской области Анатолий Недовизин: "Незнакомая - мы ничего не знали. Только легенда, схема. Личный состав увидел здание и прилегающую территорию, только прибыв сюда на место. Всё приближено к реальным условиям".

Блиц: "Второй этаж досмотрен. Чисто. Отрабатываем чердачные помещения".

В здании заранее установлены имитаторы мин и растяжек. Условные преступники сдавать не согласились. Сантиметр за сантиметром омоновцы продвигаются к цели.

Инструктор ОМОН управления Росгвардии по Мурманской области Роман Аверин: "Бывает, что такие операции в реальной ситуации на территории Северо-Кавказского Федерального округа проводятся до суток, а то и больше. Потому что подставлять личный состав никто не хочет, подставлять сотрудников под пули преступников тоже неблагоразумно. Поэтому всегда происходит подробная, конкретная спецоперация".

Ловушек своевременно удаётся избежать, слаженные действия группы - залог успеха. Профессионалы утверждают - в такой работе у каждого бойца обязательно должно присутствовать чувство страха.

Сотрудник ОМОН управления Росгвардии по Мурманской области Максим: "Он необходим. Он обостряет восприятие ситуации, включает мышление, когда это необходимо".

Преступники нейтрализованы. Бойцы ещё несколько раз отработали пройденный путь с учётом всех деталей и особенностей объекта, чтобы мозговая и мышечная память не подвели в реальной ситуации.





