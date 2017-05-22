Этим летом организованным отдыхом будет охвачено более 20 тысяч юных северян

О ходе подготовки детской летней оздоровительной кампании сегодня на оперативном совещании, которое провела губернатор Марина Ковтун, доложила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.



Как отметила Наталия Карпенко, в этом году подготовка летнего отдыха детей проходит в новых условиях – впервые решения об открытии детских оздоровительных учреждений на территории муниципалитетов принимаются главами администраций на заседаниях межведомственных комиссий. В настоящее время во всех оздоровительных учреждениях региона контрольно-надзорные органы проводят проверки на соответствие требованиям санитарного законодательства, пожарной и антитеррористической безопасности.



В этом году на проведение детской оздоровительной кампании в течение года в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 275,5 млн рублей. Организованным отдыхом будет охвачено 37,5 тысячи детей, в том числе 22 тысячи детей в период летней оздоровительной кампании. Как сообщила Наталия Карпенко, 2/3 ребят летом отдохнут за пределами Мурманской области, при этом порядка 60% из них – на побережьях Черного и Азовского морей. В Мурманской области этим летом 99 оздоровительных лагерей примут 8,5 тысячи ребят. Первая смена на территории региона откроется в начале июня, а 29 и 30 мая состоятся первые выезды детей на отдых за пределы региона – в Анапу и Новороссийск.



Особенность этого года – специализированные детские составы, которые по договоренности с ОАО «РЖД» отправятся по маршрутам Мурманск-Самара и Мурманск-Анапа. В каждом таком составе предусмотрены вагоны-рестораны, вагоны с системой кондиционирования воздуха, биотуалеты, сопровождение медицинских работников и сотрудников органов внутренних дел.



Наталия Карпенко напомнила, что в детские оздоровительные учреждения на территории области все дети направляются бесплатно. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оплата путевки, проезда к месту отдыха и обратно осуществляется за счет бюджетных средств, родители оплачивают только питание в пути следования.



Губернатор Марина Ковтун поручила главам администраций муниципалитетов взять под личный контроль вопросы организации безопасного отдыха детей и своевременно обеспечить приемку всех детских оздоровительных учреждений, а региональному министерству образования и науки – обеспечить контроль проведения летней оздоровительной кампании. Особое внимание, подчеркнула Марина Ковтун, необходимо уделить детям, состоящим на профилактических учетах – все они должны быть охвачены организованными формами отдыха и трудовой занятости.



«Организация детского отдыха – задача комплексная. Все органы государственной власти, органы местного самоуправления, обеспечивающие этот процесс, должны отнестись к ней максимально ответственно и наладить между собой тесное взаимодействие. Сбоев быть не должно», – подчеркнула глава региона.



/ Управление по взаимодействию со СМИ /



