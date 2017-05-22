Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.05.2017 17:46

Губернатор Марина Ковтун: Работу по привлечению в Мурманскую область медицинских кадров необходимо перестроить

Работу по привлечению в Мурманскую область медицинских кадров необходимо перестроить, заявила сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун. Эффективность системы мер поддержки медиков, приезжающих в регион, обсуждалась в региональном правительстве по итогам рабочей поездки главы области в Печенгский район.

Марина Ковтун напомнила, что Мурманская область активно участвует в проекте «Земский доктор», в рамках которого в сельские поликлиники и амбулатории региона трудоустроен 31 врач-специалист. Благодаря работе закона «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных медицинских работников государственных областных и муниципальных учреждений здравоохранения Мурманской области» укомплектовано 169 рабочих мест врачей дефицитных специальностей. Действуют меры социальной поддержки, предусматривающие выплаты молодым специалистам. Сохранены выплаты в размере 270 тысяч рублей врачам города Мурманска, имевшим на них право на момент перехода муниципальной системы здравоохранения на уровень субъекта.

«Представители Минздрава и руководители медицинских организаций области активно стараются привлечь выпускников медицинских вузов, постоянно участвуют в ярмарках вакансий и других мероприятиях. Но, к сожалению, все эти усилия сводятся на нет по одной причине – из-за отсутствия возможности обеспечить молодых специалистов жильем. Это ключевой вопрос, требующий решения», – подчеркнула Марина Ковтун.

С информацией об опыте коллег в других регионах в решении этого вопроса участников заседания познакомил член Экспертного совета по организации медицинской помощи населению Мурманской области, главный врач Мурманской городской поликлиники №1 Сергей Агеев.

Марина Ковтун отметила необходимость перестройки работы по привлечению медицинских кадров в регион. Самую активную роль в этой работе должны сыграть муниципалитеты – разработать систему конкретных мер по привлечению специалистов-медиков в города и больницы Мурманской области. Этот вопрос губернатор предложила рассмотреть на ближайшем заседании Ассоциации муниципальных образований.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.16
Евро = 63.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.