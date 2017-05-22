Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.05.2017 18:15

Военная выучка с рождения. 30 школьников из Североморска-3 вступили в военно-патриотическое движение юнармейцев

Владимир Волков.

Военная выучка с рождения. Дети закрытых гарнизонов берут пример с отцов и вступают в ряды юнармейцев.
Заполярные палубные летчики, участвовавшие в антитеррористической операции в Сирии, сполна доказали возможности военной мощи. 70 боевых вылетов, каждая звезда на борту означает работу в военном режиме. Модернизированный Су-30 -  четвертого поколения "Плюс". Аналогов в мире пока нет. Российское КБ выпустило всего 2 таких истребителя. Над гарнизоном Североморск-3 и авианосцем "Адмирал Кузнецов" шефствует администрация Мурманска. Чиновники из областного центра здесь частые гости.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Вот эта связь продолжается, какая-то гордость за Россию, что есть такие ребята и, думаю, что из наших мурманчан, юнармейцев вырастут такие же защитники".
Дети, живущие в закрытых военных гарнизонах, берут пример со своих отцов. Как говорится, военная выучка - в крови. Главная задача сегодня - в традициях патриотизма воспитать подрастающее поколение.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Конечно же, что такие отряды у нас образовываются, развиваются и кадетское движение - это позволяет молодому поколению осознавать, насколько у нас великая страна".
В рядах юнармейцев России около 30 тысяч детей. Движение пока только набирает обороты. Порядка 30 школьников из Североморска-3 приняло решение пополнить их ряды. Церемония посвящения для ребят и их родителей - торжественный и важный момент.
Директор школы №8 ЗАТО Североморск-3 Вера Жарикова: "Это наша гордость, наша опора, которая будет стоять, так скажем, на страже наших интересов".
Руководитель фракции КПРФ в областной Думе Геннадий Степахно вручил юнармейцам красное знамя - символ победы в Великой Отечественной войне. Подтверждение неразрывной связи поколений.
Депутат Мурманской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Геннадий Степахно: "Самоорганизация ребят, таких симпатичных девчонок и мальчишек - это воспитывает чувство ответственности, патриотизма и воспитывает лидерские качества".
В перспективе отряды юнармейцев появятся при всех школах региона и фактически объединятся с кадетским движением.



← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.16
Евро = 63.65
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.