Военная выучка с рождения. 30 школьников из Североморска-3 вступили в военно-патриотическое движение юнармейцев

Владимир Волков.
Военная выучка с рождения. Дети закрытых гарнизонов берут пример с отцов и вступают в ряды юнармейцев.
Заполярные палубные летчики, участвовавшие в антитеррористической операции в Сирии, сполна доказали возможности военной мощи. 70 боевых вылетов, каждая звезда на борту означает работу в военном режиме. Модернизированный Су-30 - четвертого поколения "Плюс". Аналогов в мире пока нет. Российское КБ выпустило всего 2 таких истребителя. Над гарнизоном Североморск-3 и авианосцем "Адмирал Кузнецов" шефствует администрация Мурманска. Чиновники из областного центра здесь частые гости.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Вот эта связь продолжается, какая-то гордость за Россию, что есть такие ребята и, думаю, что из наших мурманчан, юнармейцев вырастут такие же защитники".
Дети, живущие в закрытых военных гарнизонах, берут пример со своих отцов. Как говорится, военная выучка - в крови. Главная задача сегодня - в традициях патриотизма воспитать подрастающее поколение.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Конечно же, что такие отряды у нас образовываются, развиваются и кадетское движение - это позволяет молодому поколению осознавать, насколько у нас великая страна".
В рядах юнармейцев России около 30 тысяч детей. Движение пока только набирает обороты. Порядка 30 школьников из Североморска-3 приняло решение пополнить их ряды. Церемония посвящения для ребят и их родителей - торжественный и важный момент.
Директор школы №8 ЗАТО Североморск-3 Вера Жарикова: "Это наша гордость, наша опора, которая будет стоять, так скажем, на страже наших интересов".
Руководитель фракции КПРФ в областной Думе Геннадий Степахно вручил юнармейцам красное знамя - символ победы в Великой Отечественной войне. Подтверждение неразрывной связи поколений.
Депутат Мурманской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Геннадий Степахно: "Самоорганизация ребят, таких симпатичных девчонок и мальчишек - это воспитывает чувство ответственности, патриотизма и воспитывает лидерские качества".
В перспективе отряды юнармейцев появятся при всех школах региона и фактически объединятся с кадетским движением.