Профильная рабочая группа обсудила перспективные варианты обращения с отдельными видами отходов в Мурманской области

Заместитель губернатора Евгений Никора провел очередное заседание проектной группы по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области. Проектная группа создана распоряжением губернатора Марины Ковтун в целях координации работы исполнительных органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления муниципальных образований региона и организаций.



В заседании приняли участие специалисты Всероссийского природоохранного социального проекта «Экобокс» с презентацией проекта по возможному внедрению на территории Мурманской области системы сбора ртутьсодержащих ламп и отработанных элементов питания (батареек) от населения с помощью специальных накопителей – экобоксов. Кроме того, участники мероприятия обсудили перспективы организации обращения с отходами на территории военных гарнизонов, расположенных в Мурманской области. По заданию Минобороны России данное направление на территории региона будет реализовывать ФГУП «Оборонпромэкология». Представители предприятия планируют к началу 2018 года обеспечить запуск мини-завода по переработке (утилизации) твердых коммунальных отходов в военных городках Печенгского района.



Важным вопросом повестки дня стало рассмотрение хода реализации концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов на территории региона, заключенного между Мурманской областью и АО «Управление отходами». Представитель концессионера доложил о ходе рабочих поездок в муниципальные образования южной зоны Мурманской области в целях выбора перспективных площадок для строительства мусороперегрузочных станций, накопительных площадок для сбора отходов в населенных пунктах.



По итогам проведенной работы будут внесены соответствующие изменения в территориальную схему обращения с отходами.



/ Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области /



