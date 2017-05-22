В Интернет-СМИ появилась информация о строительстве дачного поселка членами правительства в охраняемых природных зонах. Пояснения дал непосредственно председатель правления ДНТ Родничок Александр Кобытев:



"Информация об учредителях ДНП Родничок внесена в ЕГРЮЛ 10 лет назад и не изменяется в течение всего срока существования партнерства, так как в соответствии с законом о регистрации в связи с выходом физического лица из некоммерческого партнерства сведения о нем как об учредителе партнёрства не исключаются из ЕГРЮЛ.



На сегодняшний день "действующие сотрудники областного правительства", как написано в публикации, не являются ни учредителями, ни участниками ДНП Родничок.



Партнёрство создавалось с целью осуществления рекреационной деятельности, которая не является хозяйственной.



А в соответствии с лесным законодательством при осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства".