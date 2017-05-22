Готовность региона к ЕГЭ, вопросы организации летнего детского отдыха, ситуация на котельной Северная и кадровый вопрос в медицине - главные темы оперативного совещания в правительстве Мурманской области

Светлана Деменева.

Готовность региона к ЕГЭ, вопросы организации летнего детского отдыха, ситуация на котельной Северная, где введен режим ЧС - это главные темы оперативного совещания губернатора Мурманской области. Но первым, по итогам поездки в Печенгский район, глава региона на повестку дня вынесла кадровый вопрос в медицине.

В начале совещания - жесткий разговор с муниципалами. По итогам последних поездок вывод - нет между ответственными лицами понимания и взаимодействия. В районах грязь и мусор. Так больше не должно быть и не будет.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Каждому главе администрации поручаю до конца месяца опубликовать план-график посещений территорий с конкретными улицами, дворами, график встречи с жителями".

По итогам поездок в Ковдорский и Печенгский район - еще проблема. Нехватка медицинских кадров. Для глав муниципалитетов, которые в зале в режиме онлайн - специально доклад об опыте других регионов. Возможно, кто-то применит его на своей территории. Ролик с мотивацией для врачей - почему стоит ехать в Мурманск - первый опыт городской поликлиники №1. Свою программу, где проблемы с кадрами, могут разработать и принять в муниципалитетах. Вопрос глава региона предлагает вынести на заседание ассоциации муниципальных образований.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Борьба за медиков идет нешуточная. И ждать, покуда люди примут это самостоятельное решение, когда предложения, которые поступают из других субъектов РФ, с учетом того, что мы Крайний Север - гораздо более привлекательнее для них - здесь надо полностью изменить подходы к привлечению медиков".

Далее - главный вопрос последних дней мая. ЕГЭ. О готовности к экзаменам доклад министра образования. Выпускников в регионе больше 3 тысяч. Будет 29 пунктов сдачи с практически стопроцентным видеонаблюдением. Откроется ситуационный центр. Проведено тестирование всей техники и репетиция ЕГЭ. Для тех детей, кто поедет отдыхать, организованы лагеря в регионе и за его пределами. В госконтрактах - обязательные условия безопасности.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "В контракты включены все те меры, которые обеспечивают полноценный безопасный отдых".

На оперативном совещании заслушаны и два доклада о предстоящих праздничных мероприятиях. 26 мая в регионе пройдут дни предпринимательства. И в Териберке пройдет фестиваль "Териберская волна". Он включает 13 зрелищных мероприятий. В завершении оперативного совещания - доклады о ситуации в Промышленной зоне и на Северной котельной Мурманска.

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Мы должны понимать, что приход воды, когда температура воздуха будет повышаться, может увеличится. Главное - это обеспечить резервный отвод воды. Что и делает сейчас городская администрация".

В связи с паводком на котельной введен режим ЧС. И пока ситуация под контролем.











