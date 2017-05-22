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22.05.2017 16:50

Готовность региона к ЕГЭ, вопросы организации летнего детского отдыха, ситуация на котельной Северная - главные темы оперативного совещания в правительстве Мурманской области

Светлана Деменева.

Готовность региона к ЕГЭ, вопросы организации летнего детского отдыха, ситуация на котельной Северная, где введен режим ЧС - это главные темы  оперативного совещания губернатора Мурманской области. Но первым, по итогам поездки в Печенгский район и Ковдорский районы - жесткий разговор с муниципалами. По итогам последних поездок вывод - нет между ответственными лицами понимания и взаимодействия. В районах - грязь и мусор. Так больше не должно быть и не будет.   
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Каждому главе администрации поручаю до конца месяца опубликовать план -график посещений территорий с конкретными улицами, дворами, график встречи с жителями".
Далее - главный вопрос последних дней мая. ЕГЭ. О готовности к экзаменам - доклад министра образования.  Выпускников в регионе больше 3 тысяч. Будет 29 пунктов сдачи с практически стопроцентным видеонаблюдением. Откроется ситуационный центр. Проведено тестирование всей техники и репетиция ЕГЭ. Для тех детей, кто поедет отдыхать, организованы лагеря в регионе и за его пределами. В госконтрактах - обязательные условия безопасности. На оперативном совещании заслушаны и два доклада о предстоящих праздничных мероприятиях. 26 мая в регионе пройдут дни предпринимательства. И в Териберке пройдет фестиваль "Териберская волна". Он включает 13  зрелищных мероприятий. В завершении оперативного совещания - доклады о ситуации в Промышленной зоне и на Северной котельной Мурманска. Там введен режим ЧС и ситуация пока под контролем.
Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора: "Мы должны понимать, что приход воды, когда температура воды может увеличится. Главное это обеспечить резервный отвод воды. Что и и делает сейчас городская администрация".
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