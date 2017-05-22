Уборочная техника в Мурманске переходит на круглосуточный режим работы

Любовь Дубова.

Уборочная техника в Мурманске переходит на круглосуточный режим. О качестве уборки областного центра и технике говорили депутаты горсовета во время традиционного объезда. Первоочередная задача после сложной зимы - борьба с песком. Его за сезон на улицы и тротуары высыпано ни много ни мало - 26 тысяч кубометров. Такой объем под силу побороть только "вакуумным пылесосам". Они работают во всех округах столицы Заполярья. Три - от Управления дорожного хозяйства, и еще две машины им в помощь предоставило градообразующее предприятие.

Генеральный директор Мурманского морского торгового порта Александр Масько: "Со второго мая эти машины вышли на работу. Все семь дней в неделю мы убираем. С начала работы мы собрали порядка 100 кубометров смета и продолжим работу, пока будем востребованы".

Депутат Совета депутатов г. Мурманска Александр Капиносов: "Естественно, все это оседает на наших подоконниках, балконах, и мы вдыхаем эту пыль. Благодаря этой акции будет поменьше лишних факторов, которые влияют на наше здоровье".

Сырая и холодная погода не препятствует уборке городских магистралей. Напротив, технология предусматривает предварительное увлажнение. Дополнительные машины будут работать в рядах Управления дорожного хозяйства все лето.

Директор МАУК "Управления дорожного хозяйства" г. Мурманска Станислав Ланин: "Работает достаточно техники, просто если выстроить ее в одну колонну и отправить по всему городу - да, это будет видно. Когда она работает во всех уголках, такое чувство, что ее нет, но будьте уверены, техника работает вся и в полном объеме".







