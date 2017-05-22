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22.05.2017 16:33

По поручению губернатора Марины Ковтун до конца месяца муниципалитеты Мурманской области опубликуют планы руководителей администраций по посещению территорий и встречам с жителями

Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун подвела итоги состоявшихся на минувшей неделе рабочих поездок в Ковдор и Печенгский район.

Глава региона обратила внимание на слабость или отсутствие коммуникации между жителями и властями, администрациями и военным командованием, различными уполномоченными службами и главами. Свалки мусора во дворах и беспорядок на улицах и дорогах являются следствием такого отношения к вверенной территории и к своей работе, заявила губернатор.

Марина Ковтун поручила всем руководителям муниципалитетов организовать прямые каналы обратной связи с гражданами. Все контакты должны быть максимально доступны, телефоны, адреса электронной почты и страниц в социальных сетях – размещены в средствах массовой информации, чтобы информация об отсутствии порядка шла напрямую руководству муниципалитетов. Гиперссылка с контактами органов местного самоуправления будет размещена и на портале правительства Мурманской области.

«Организуйте рейды, пригласите депутатов, пройдите по дворам и улицам. Самое главное – пообщайтесь с людьми», – обратилась к главам муниципальных администраций Марина Ковтун.

Кроме того, губернатор поручила руководителям администраций разработать и до конца мая опубликовать план-график посещений территорий с конкретными адресами, а также график встреч с жителями на летний период.

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