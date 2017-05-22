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22.05.2017 16:45

Мурманчанка Ирина Полято представит Россию на чемпионате Европы по шахматам

Анастасия Русинова.

За стремительным развитием ее спортивной карьеры следили все. Девятилетняя шахматистка побеждала на городских и областных соревнованиях, лидировала на зональных турнирах, уже два раза брала золото на первенствах страны. Сейчас в общей сложности у Ирины 40 медалей. Возник непреодолимый для семьи финансовый вопрос. Оплачивать в дорогостоящих заграничных поездках приходится и сопровождающее лицо. Рассказ о перспективной чемпионке появился на страницах "Вечернего Мурманска". Один из читателей газеты - Игорь Морарь - предложил свою помощь.  
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Игорь Морарь: "Ира будет представлять не только город, но и страну на чемпионате Европы. Дело взрослых - подготовить ее, чтобы она хорошо выступила, а ее задача - готовиться. Я уверен, что у нее будет впереди".
В знак дружбы в редакции "Вечернего Мурманска" разыграли шахматную партию. Правда, вырвать победу у действующей чемпионки России оказалось непросто. Игорь Морарь предложил продолжить битву на страницах газеты вместе с читателями. Уверенность в себе и постоянные тренировки - секрет успеха чемпионки. С оценками в школе, по словам Ирины, проблем нет, успевает всё. Любимый предмет - физкультура. Особый интерес - занятия баскетболом. В этом виде спорт она также хочет добиться высоких результатов. А пока девочка готовится к поездке, чемпионат Европы пройдет в Румынии в начале сентября.
Победительница первенства России по шахматам Ирина Полято: "Да, я готова к чемпионату Европы, потому что я уже не раз становилась чемпионкой России. Я дважды становилась чемпионкой, поэтому уже ездила по заграницам, есть опыт, и я не боюсь соперников так, как раньше. Готовлюсь по 2-3 часа дома и с тренером по несколько часов".
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