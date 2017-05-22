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22.05.2017 15:31

В госпрограмму Мурманской области включены два объекта капитального строительства, предусмотренных к финансированию за счет средств регионального бюджета

Заместитель губернатора Евгений Никора провел заседание рабочей группы программно-целевого совета Мурманской области по направлению «Комфортная и безопасная среда».
 
Рабочей группой приняты предложения исполнительных органов государственной власти Мурманской области по включению в региональную госпрограмму «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» двух новых объектов капитального строительства, предусмотренных к финансированию за счет средств областного бюджета, – это жилая застройка по ул. Мира в г.п.Зеленоборский и окончание строительства канализационной насосной станции № 3А в г.Ковдоре.

В ходе заседания также рассмотрены итоги реализации госпрограмм Мурманской области «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона», «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов», «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона», «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2016 год и предложения по повышению эффективности реализации данных государственных программ в 2017 году.

/ Министерство строительства и территориального развития Мурманской области /
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